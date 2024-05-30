Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев и глава исполнительной власти Кедабекского района Орхан Мурсалов в рамках программы самозанятости осмотрели малые хозяйства, созданные для местных жителей Мобиля Сулейманова и Рамина Наджафова (лицо с инвалидностью).

Участникам программы были предоставлены активы, благодаря чему М.Сулейманов начал оказывать услуги автослесаря, а Р.Наджафов – заниматься производством дверей и окон.

Они выразили благодарность главе государства за поддержку, оказываемую для повышения уровня занятости безработных, а также для создания малого бизнеса. Они заявили, что прилагают усилия для расширения созданного ими хозяйства.

Отметим, что за прошедший период в Кедабекском районе в рамках программы самозанятости были созданы малые хозяйства для около 1100 человек.