Такер Карлсон: Украина может перестать существовать

Украина «может исчезнуть» как государство в ближайшие 50 лет. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон.

По его словам, Соединенные Штаты «предали Украину, как никто другой».

«Они уже распродают землю в Украине иностранным инвесторам, наводняют Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать. Через 50 лет не будет такой нации, как Украина», - сказал журналист в беседе с Дональдом Трампом-младшим.