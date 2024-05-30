«Карабах» жаждет победы «Реала», «Зиря» выгоден успех «Боруссии» В финале Лиги чемпионов
Сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Этот матч будет иметь важное значение в том числе и для чемпиона Азербайджана «Карабаха», а также вице-чемпиона страны «Зиря».
Как мы уже сообщали, в случае победы «Реала» в новом сезоне «Карабах» начнет борьбу в Лиге чемпионов не с 1-го квалификационного раунда, а со 2-го. То есть для попадания в основную стадию нужно будет преодолеть три стадии, а не четыре.
Итак, если «Реал» обыграет «Боруссию», то «Карабах», а также венгерский «Ференцварош» благодаря высокому личному рейтингу перейдут из 1-го раунда во 2-й. «Карабах» будет во 2-м раунде среди «сеяных». Его потенциальными соперниками станут «Ягеллония» (Польша), а также победители пар 1-го раунда с участием следующих команд: «Флора» (Эстония), «Стяуа» (Румыния), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Нью-Сейнтс» (Уэльс), РФШ (Латвия), «Петрокуб» (Молдова), «Балкани» (Косово) и «Борац» (Босния и Герцеговина). Будет здесь и армянский «Пюник», но УЕФА разведет команды из Азербайджана и Армении.
Если же победит «Боруссия», то команда Гурбана Гурбанова стартует в Лиге чемпионов, как и предполагалось изначально, с 1-го раунда. Здесь соперниками будут: «Борац» (Босния и Герцеговина), «Динамо» (Батуми, Грузия), «Целе» (Словения), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Ларн» (Северная Ирландия), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Паневежис» (Литва), «Ордабаши» (Казахстан), «Викингур» (Исландия), «Струга» (Северная Македония), «Дифферданж» (Люксембург), «Дечич» (Черногория), «Эгнатиа» (Албания), «Санта-Колома» (Андорра) и «Виртус» (Сан-Марино).
Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов состоится 18 и 19 июня. Также стоит отметить, что команды, проигравшие в 1-м раунде Лиги чемпионов, отправятся во 2-й раунд Лиги конференций. Тогда как клубы, уступившие во 2-м раунде Лиги чемпионов, перекочуют в 3-й раунд Лиги Европы.
В отличие от «Карабаха» «Зиря» выгодна победа «Боруссии» в финале. Если выиграет «Реал», то в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграют 12 клубов. «Зиря» с рейтингом 4,025 балла в числе «несеяных». Ее соперниками могут стать «сеяные» «Шериф» (Молдова), «Марибор» (Словения), «Тобол» (Казахстан), «Висла» (Польша), «Пафос» (Кипр) и «Пакш» (Венгрия).
А вот в случае победы «Боруссии» ситуация изменится. В квалификационной сетке Лиги Европы произойдут изменения, и «Висла», «Пафос», «Пакш», а также «несеянный» шведский «Эльфсборг» получат право стартовать не с 1-го, а со 2-го раунда. В таком случае в 1-м раунде сыграют восемь команд. «Зиря» все равно останется среди «несеяных», а список потенциальных соперников будет таким: «Шериф» (Молдова), «Марибор» (Словения), «Тобол» (Казахстан) и «Корвинул» (Румыния).
Как видим, в списке возможных оппонентов появился румынский «Корвинул». Этот клуб в минувшем сезоне выступал во второй по рангу лиге Румынии, но выиграл Кубок страны. Несмотря на это, «Корвинул» можно считать самым приемлемым соперником для «Зиря». Так что Рашаду Садыхову и его команде есть смысл болеть сегодня за «Боруссию».
Важно отметить, что в случае поражения в 1-м раунде Лиги Европы у «Зиря» будет еще один шанс – во 2-м раунде Лиги конференций.