Сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Этот матч будет иметь важное значение в том числе и для чемпиона Азербайджана « Карабах а», а также вице-чемпиона страны «Зиря».

Как мы уже сообщали, в случае победы «Реала» в новом сезоне «Карабах» начнет борьбу в Лиге чемпионов не с 1-го квалификационного раунда, а со 2-го. То есть для попадания в основную стадию нужно будет преодолеть три стадии, а не четыре.

Итак, если «Реал» обыграет «Боруссию», то «Карабах», а также венгерский «Ференцварош» благодаря высокому личному рейтингу перейдут из 1-го раунда во 2-й. «Карабах» будет во 2-м раунде среди «сеяных». Его потенциальными соперниками станут «Ягеллония» (Польша), а также победители пар 1-го раунда с участием следующих команд: «Флора» (Эстония), «Стяуа» (Румыния), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Нью-Сейнтс» (Уэльс), РФШ (Латвия), «Петрокуб» (Молдова), «Балкани» (Косово) и «Борац» (Босния и Герцеговина). Будет здесь и армянский «Пюник», но УЕФА разведет команды из Азербайджана и Армении.

Если же победит «Боруссия», то команда Гурбана Гурбанова стартует в Лиге чемпионов, как и предполагалось изначально, с 1-го раунда. Здесь соперниками будут: «Борац» (Босния и Герцеговина), «Динамо» (Батуми, Грузия), «Целе» (Словения), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Ларн» (Северная Ирландия), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Паневежис» (Литва), «Ордабаши» (Казахстан), «Викингур» (Исландия), «Струга» (Северная Македония), «Дифферданж» (Люксембург), «Дечич» (Черногория), «Эгнатиа» (Албания), «Санта-Колома» (Андорра) и «Виртус» (Сан-Марино).

Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов состоится 18 и 19 июня. Также стоит отметить, что команды, проигравшие в 1-м раунде Лиги чемпионов, отправятся во 2-й раунд Лиги конференций. Тогда как клубы, уступившие во 2-м раунде Лиги чемпионов, перекочуют в 3-й раунд Лиги Европы.