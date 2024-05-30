ВВС Израиля атаковали «значимые» объекты «Хезболлы» в Ливане, сообщили в ЦАХАЛ.

Удары были нанесены по объектам в районе Эйн-Кана, а также в деревнях Хамила и Аделон, сообщает армейская пресс-служба. В то же время истребители атаковали наблюдательный пункт в районе Тир-Харфа рядом с военными постройками в районах Аль-Джибин и Аль-Хаям.

Также ночью истребители ВВС атаковали пусковую установку в районе Мадждал Зон, из которой вчера был произведен выстрел по Израилю, и инфраструктуру в районе Рашия аль-Фухар, говорится в заявлении ведомства.