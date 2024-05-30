Американские армяне пошли за помощью к грекам и христианам против Азербайджана наш обзор
Армянское лобби в США прилагает сверхусилия, чтобы добиться введения санкций против Азербайджана. В частности, в Конгресс США уже представлены три отдельных законопроекта, хотя на данный момент ни один из них не вынесен на обсуждение в соответствующем комитете Палаты представителей.
Исходя из чего можно сделать вывод, что для вынесения на обсуждение в Конгрессе законодательных актов против Азербайджана даже несомненного влияния армянского лобби все-таки недостаточно.
Видимо, принимая это во внимание, армянские организации надеются на поддержку греческого и христианского лобби.
Так, Армянский национальный комитет в Америке, Греко-американский совет лидеров HALC и организация «Христианская защита» (IDC) совместно с председателем Комитета по международным отношениям Палаты представителей конгрессменом-республиканцем от Техаса Майклом Макколлом, направили совместное письмо спикеру Конгресса с просьбой включить в повестку дня законопроекты, предусматривающие введение санкций против Азербайджанской Республики.
Отметим, что с сентября прошлого года, после антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе и восстановления полного суверенитета над территорией нашей страны, армянское лобби в США значительно активизировало усилия по введению антиазербайджанских санкций. В частности, крупные армянские организации в США пытаются убедить членов Конгресса в том, что Баку осуществил «этническую чистку армян». Результатом массированной клеветнической атаки против нашей страны стало утверждение законопроекта о прекращении военной помощи Азербайджану, инициированного прошлой осенью сенатором Джери Питерсом.
После этого с аналогичным законопроектом выступили конгрессмен-республиканец Майк Лоулер от штата Нью-Йорк и конгрессмен-демократ от Невады Дина Титус, которая представила проект, предусматривающий применение против ряда азербайджанских чиновников «Глобального акта Магнитского».
Чтобы продвигать в Конгрессе законодательные инициативы против Азербайджана, армянское лобби смешивает обвинения нашей страны в «этнической чистке» с вопросами нарушения прав человека.
Важно отметить, что, помимо представителей армянской диаспоры, лоббистскую деятельность против Азербайджана в США также поддерживает и финансирует правительство Армении, заключившее с этой целью контракты с несколькими лоббистскими компаниями.
В начале мая делегация парламента Армении посетила Вашингтон и провела ряд встреч в Конгрессе. Хотя официально об этих переговорах ничего не сообщалось, нет сомнений в том, что их основной темой было применение антиазербайджанских санкций.
В свою очередь, власти Азербайджана используют законные методы для блокирования подрывной деятельности армянского лобби в США. С чем, по всей видимости, было связано пребывание в США помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, а также его встречи с рядом официальных американских лиц.