Депутаты поясняют про БАДы
На прошедшем заседании Милли Меджлиса депутаты утвердили поправки в закон «О лекарственных средствах» и «О рекламе», в соответствии с которыми на продукции биологически активных добавок (БАД), которые называют также нутрицевтиками, должно быть указано, что они «не имеют лечебных свойств».
До сих пор от производителей и дистрибуторов БАДов требовалось обозначить на упаковке и листе-вкладыше только то, что данный продукт не является лекарственным средством.
В беседе с корреспондентом haqqin.az Таир Миркишили, председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, отметил, что суть поправки – довести до сведения потребителя, что сам по себе продукт БАД не может быть использован, как медицинский препарат, что должно быть зафиксировано в регистрационном номере.
«БАДы, безусловно, могут быть полезными, однако их нельзя применять, как средство лечения, поскольку они не обладают лечебными качествами», - пояснил депутат.
По словам Миркишили, внесенная поправка полностью соответствует международным стандартам оценки свойств БАДов.
«Каждый человек должен знать, что самостоятельно этот продукт не может исцелить от какого-либо недуга, - уточнил депутат. - Данные дополнения исходят от другого закона - «О безопасности пищевых продуктов».
Напомним читателям, что в начале 2023 года Милли Меджлис принял поправки к закону «О лекарственных средствах», по которому наименование и товарный знак биологической активной добавки не может совпадать с наименованием и товарным знаком лекарственного препарата.
Другими словами, в аптеках отныне на всех БАДах должно быть написано «Не является лекарственным препаратом». Помимо этого, их теперь следует хранить отдельно от лекарств, на специально отведенных полках и в секциях.
Корреспондент haqqin.az побеседовал также с бакинскими представителями таких известных компаний биологических активных добавок, как Orzax, «Сибирское здоровье» и другие.
По общему мнению распространителей этого продукта, новая поправка не окажет негативного влияния на продажу БАДов в стране. Правда, потребуется определенное время для изменения маркировки и презентации.
По словам, Гусейна Гусейнова, главы департамента продаж компании Orzax, особого влияние на продажи БАДов поправка не окажет, поскольку уже имеющееся на упаковке предупреждение «Не является лекарством» в значительной степени указывает на отсутствие лечебных свойств.
«В то же время, - говорит Гусейнов, - некоторые потребители, прочитав слова «Не имеет лечебных свойств», могут ошибочно принять наши продукты за плацебо, то есть, бесполезные таблетки. Поэтому дилерам БАДов придется более детально объяснить людям, что эти продукты предназначены не для лечения, а для укрепления здоровья. Равно, как пищевые продукты натурального происхождения или идентичные природному, которые оказывают общеукрепляющее действие на весь организм.
Мы проведем соответствующие изменения в упаковке, рекламе и инструкции к нашим БАДам. У нас есть команда менеджеров, которые взаимодействуют с аптеками, врачами и объясняют, что эти продукты предназначены для восполнения полезных и питательных веществ, недостающих организму. К сожалению, культура потребления БАДов в Азербайджане только формируется. К примеру, в США и Европе для продажи нутрицевтиков существуют специализированные маркеты-суперфуды, где людям предлагают сотни видов БАДов. Те же американцы горстями принимают эти препараты для восполнения недостающих в пище витаминов, коллагена, цинка и других необходимых элементов».