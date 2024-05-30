Депутаты поясняют про БАДы

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На прошедшем заседании Милли Меджлиса депутаты утвердили поправки в закон «О лекарственных средствах» и «О рекламе», в соответствии с которыми на продукции биологически активных добавок (БАД), которые называют также нутрицевтиками, должно быть указано, что они «не имеют лечебных свойств».

До сих пор от производителей и дистрибуторов БАДов требовалось обозначить на упаковке и листе-вкладыше только то, что данный продукт не является лекарственным средством. В беседе с корреспондентом haqqin.az Таир Миркишили, председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, отметил, что суть поправки – довести до сведения потребителя, что сам по себе продукт БАД не может быть использован, как медицинский препарат, что должно быть зафиксировано в регистрационном номере. «БАДы, безусловно, могут быть полезными, однако их нельзя применять, как средство лечения, поскольку они не обладают лечебными качествами», - пояснил депутат. По словам Миркишили, внесенная поправка полностью соответствует международным стандартам оценки свойств БАДов. «Каждый человек должен знать, что самостоятельно этот продукт не может исцелить от какого-либо недуга, - уточнил депутат. - Данные дополнения исходят от другого закона - «О безопасности пищевых продуктов».

Напомним читателям, что в начале 2023 года Милли Меджлис принял поправки к закону «О лекарственных средствах», по которому наименование и товарный знак биологической активной добавки не может совпадать с наименованием и товарным знаком лекарственного препарата. Другими словами, в аптеках отныне на всех БАДах должно быть написано «Не является лекарственным препаратом». Помимо этого, их теперь следует хранить отдельно от лекарств, на специально отведенных полках и в секциях. Корреспондент haqqin.az побеседовал также с бакинскими представителями таких известных компаний биологических активных добавок, как Orzax, «Сибирское здоровье» и другие.