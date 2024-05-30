Украина разочарована решением США

Власти Украины оказались разочарованы лишь частичным снятием запрета США на применение поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов вглубь России. Об этом пишет газета Politico.

"Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия", – указано в сообщении.

Согласно данным источников газеты, президент Украины Владимир Зеленский собирается провести 1 июня на полях саммита "Диалог Шангри-Ла" переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином, основной темой которых будет расширение возможностей использования Киевом американского вооружения.

Ранее президент США Джо Байден разрешил властям Киева использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова. Он также подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России, не изменилась.