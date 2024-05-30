Венгрию призвали повлиять на Россию

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Венгрия может оказать влияние на Россию для завершения конфликта в Украине мирным путем. Свою точку зрения он высказал в интервью телеканалу ZDF.

"Вы знаете, каково мое предложение венграм? У них все еще есть открытые каналы связи с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Они должны воспользоваться возможностями и донести послание мира. Но для россиян", - заявил Ландсбергис.

Отвечая на вопрос о размещении войск НАТО в Украине, глава МИД Литвы отметил, что "в этом вопросе Литва на стороне Франции: ничего нельзя снимать с повестки дня". "Потому что нам еще далеко до победы", - констатировал он.

Комментируя возможную отправку войск НАТО в Украину, глава внешнеполитического ведомства Литвы заметил, что "это будет означать, что 32 страны договорились о совместном развертывании на Украине". "Я не думаю, что это произойдет" - указал он.