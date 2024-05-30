Минздрав обследует детей в Карабахе

По случаю Международного дня защиты детей Минздрав организовал в Физулинском, Зангиланском и Джебраильском районах комплексное медицинское обследование детей.

При организации Министерства здравоохранения 1-го июня бригада врачей Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Ю.Фараджевой Минздрава провела медицинские осмотры детей в городе Физули, в селе Агалы Зангиланского района и в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

В ходе мероприятий, организуемых Министерством здравоохранения в рамках Программы «Великое возвращение» на освобожденных от оккупации территориях, проводятся комплексные медицинские осмотры с целью обеспечения доступа населения к медицинским услугам и улучшения первичной медико-санитарной помощи, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.

В рамках акции, организованной по случаю 1 июня –Международного дня защиты детей, педиатры, детские хирурги, кардиологи, неврологи и офтальмологи НИИ педиатрии на месте провели медицинские осмотры.