Минздрав обследует детей в Карабахе
По случаю Международного дня защиты детей Минздрав организовал в Физулинском, Зангиланском и Джебраильском районах комплексное медицинское обследование детей.
При организации Министерства здравоохранения 1-го июня бригада врачей Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Ю.Фараджевой Минздрава провела медицинские осмотры детей в городе Физули, в селе Агалы Зангиланского района и в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.
В ходе мероприятий, организуемых Министерством здравоохранения в рамках Программы «Великое возвращение» на освобожденных от оккупации территориях, проводятся комплексные медицинские осмотры с целью обеспечения доступа населения к медицинским услугам и улучшения первичной медико-санитарной помощи, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.
В рамках акции, организованной по случаю 1 июня –Международного дня защиты детей, педиатры, детские хирурги, кардиологи, неврологи и офтальмологи НИИ педиатрии на месте провели медицинские осмотры.
В целом, в ходе акции около 350-ти детей прошли общий осмотр врачей, в том числе около 200 в Зангилане, около 100 в Джебраиле и 50 - в Физули. Кроме того, детям, у которых были выявлены определенные заболевания, выданы соответствующие направления для прохождения осмотра в столице.
После медицинских обследований для общественности Зангиланского и Джебраильского районов было организовано информационно-просветительское мероприятие. Педиатры Гюльназ Агаева и Гюнай Салехова проинформировали родителей о важности вакцинации и правилах смешанного кормления помимо грудного молока, а также ответили на интересующие участников вопросы.
В завершение мероприятия по случаю Международного дня детям были вручены подарки.
Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.