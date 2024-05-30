На мероприятии, в котором приняли участие более ста детей шехидов, были организованы обед в ресторане McDonald's и интересная программа в детском развлекательном центре Kinderland.

В завершение мероприятия детям были преподнесены в подарок развивающие и интеллектуальные настольные игры.

Отметим, что данный проект реализуется в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между компанией McDonald's Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты.

Согласно документу, планируется реализация ряда социальных инициатив в поддержку социально уязвимых категорий населения, в том числе и для детей ветеранов войны и шехидов, погибших в ходе Отечественной войны во имя восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства.