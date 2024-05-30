Фархад Мамедов 12:30

В Астане прошла встреча министров обороны стран ОДКБ — естественно, без участия Армении. Ереван продолжает «морозить» свою деятельность в этой структуре, а представители Министерства обороны Армении не участвовали даже во встрече на уровне послов.

Как сообщил корреспонденту Informburo.kz представитель секретариата ОДКБ Юрий Шувалов, Армения решила не принимать участие в заседании, но не возражает против принятия в Астане решений в ограниченном формате. «Ограниченный формат принятия решений без участия в этом процессе Армении», – уточнил Шувалов. На заседании с докладом о вызовах и угрозах в регионах коллективной безопасности ОДКБ выступил генеральный секретарь этой организации Имангалди Тасмагамбетов. Стороны обменялись мнениями и изложили своё видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности. На пленарном заседании Совета ОДКБ стороны приняли ряд документов, касающихся планирования совместной подготовки коллективных сил, их оснащения современными образцами вооружения, а также военной и специальной техникой.

По итогам встречи министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков выразил признательность участникам за плодотворную и результативную работу. Встреча в Астане стала также первым международным мероприятием, на котором официально присутствовал новый министр обороны России Игорь Белоусов. Выступив на встрече, он рассказал о «деятельности Запада на Южном Кавказе и в Центральной Азии, противоречащей интересам России». По словам Белоусова, Запад «навязывает Армении и Азербайджану посреднические услуги, при этом настаивая, чтобы Ереван и Баку подписали мирное соглашение на одной из западных площадок». Как утверждает новый министр обороны РФ, «особую обеспокоенность вызывают планы Вашингтона и Брюсселя вовлечь наших армянских партнеров в сферу своих интересов под предлогом укрепления безопасности и обороны».

Следует отметить, что «обеспокоенность» Министерства обороны России не беспочвенна. 30 мая, французское интернет-издание Intelligence Online написало, что Вашингтон направляет группу военных советников в Армению, Грузию, Молдову, Украину и в балканские страны. Их задача - содействовать приведению армий этих стран в соответствие со стандартами США. В статье отмечается, что таким образом Вашингтон «принимает ответственность» за министерства обороны стран, «которые хотят покинуть орбиту Москвы» и «отказаться от российской модели». «С точки зрения Пентагона, армии этих стран должны дистанцироваться от российских стандартов и стать совместимыми с американскими вооруженными силами, - утверждает французское издание. - Американские военспецы займутся улучшением структуры, обучением и оснащением вооруженных сил ряда государств для приведения их в соответствие с передовыми стандартами НАТО. Они будут проводить тренинги не только для военных, но и для гражданских сотрудников оборонных ведомств».