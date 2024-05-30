Германия готовит миллион военных

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти ФРГ призвать на учет свыше 900 тысяч резервистов на случай возможного вторжения России. Речь идет о людях, которые когда-то давно служили в немецкой армии, но затем ушли с активной службы, пишет The Washington Post.

«Мы предлагаем активировать около 900 тысяч резервистов, которые есть у нас в Германии. Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность», - заявила Штрак-Циммерман в интервью изданию Frankfurter Allgemeine (FAZ). Она подчеркнула, что в стране на протяжении десятка лет не обновляли информацию о резервистах.