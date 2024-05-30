Турция назвала условия выхода из Сирии

Министр отметил, что благодаря «новой концепции безопасности в борьбе с терроризмом» террористическая организация РПК «обездвижена».

По словам Гюлера, раньше у Турции было три бригады коммандос, а теперь 20, которые занимают зачищенные от террористов позиции. Министр отметил, что если раньше турецкая армия проводила точечные зачистки, то сейчас осуществляет длительные и широкомасштабные операции.

"Раньше у нас было три бригады коммандос. Кайсери, Болу и Сиирт. Эти бригады готовились зимой, приступая к работе с наступлением весны. Они тоже возвращались, когда шел снег. Когда они вернулись, террористы снова заняли позиции.

Гюлер также назвал условия вывода турецких ВС из Сирии.

«Наша цель-добиться политического решения в Сирии на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254. Мы готовы оказать всю возможную поддержку принятию конституции, которая охватывает всех жителей Сирии, проведению свободных выборов, всесторонней нормализации и обеспечению безопасности.

Только после того, как все эти пункты будут реализованы, а безопасность наших границ - полностью обеспечена, мы сможем рассмотреть возможность вывода войск. На самом деле проблемы в регионе возникли из-за бездействия сирийского правительства. Будь у них возможность самим решить свои проблемы, ситуация не дошла бы до такого», - сказал министр.