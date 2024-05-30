Армения продает российское золото и алмазы

Россия использует Армению для обхода западных санкций в отношении экспорта драгоценных камней и золота, пишет Deutsche Welle.

В первом квартале 2024 года экспорт золота из Армении составил 2,5 млрд долларов, бриллиантов - 185 млн долларов. Резко - на беспрецедентные 31% - увеличилась обработка этого сырья в стране. Теми же масштабами увеличивается импорт бриллиантов и золота, преимущественно из России.

«Армения в 2023 году экспортировала 4,5 миллиона каратов алмазов, что в 30 раз больше, чем произведено в самой республике, это уже кричащий факт набирающего обороты реэкспорта», - сказал в беседе с DW ереванский экономист Сурен Парсян.

Армения фактически стала транзитным каналом поставок российских камней и золота, в частности, в Дубай и Гонконг, отмечают экономисты.

«В 2022 году значительная часть денег, вывезенных из России, осела в Армении. Эти средства через армянские каналы используются в расчетах между Россией и ОАЭ при торговле бриллиантами и золотом», - говорит армянский экономист Агаси Тавадян.