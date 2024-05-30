Атакована израильская база

Радикальное шиитское движение "Хезболла" взяло на себя ответственность за атаку беспилотных летательных аппаратов на артиллерийскую базу израильских войск в Верхней Галилее, говорится в заявлении организации.

"Отряды исламского сопротивления применили беспилотники-камикадзе для нанесения ударов по артиллерийским батареям и казарме в поселении Йифтах. В рядах неприятеля есть убитые и раненые", - отмечается в заявлении.

В нем указывается, что эта операция была проведена в ответ на израильский авианалет на район Мадждаль-Сильм на юге Ливана, в результате которого пострадали мирные жители. При атаке "Хезболлах" на штаб 769-й территориальной бригады и казарму израильской армии в городе Кирьят-Шмона были применены ракеты большого калибра Burkan. Согласно заявлению, в результате прямого попадания на территории военного объекта вспыхнул пожар.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что под обстрел в Кирьят-Шмоне попал торговый центр, четыре израильских поселенца получили ранения. Огонь из реактивных систем залпового огня был открыт по поселениям Нетува и Шомера на севере Израиля, о последствии атак сведений не приводится.