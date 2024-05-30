1 июня в Шуше состоялось VII заседание Ученого совета Турецкой академии. Выступая на мероприятии, президент Турецкой академии Шахин Мустафаев оценил проведение встречи в Шуше как значимое событие.

Министр отметил, что данная встреча позволяет обменяться идеями по укреплению научного сотрудничества и принять соответствующие решения.

В свою очередь, министр науки и образования Эмин Амруллаев выразил удовлетворение проведением данного престижного мероприятия.

Говоря о целях Турецкой академии, министр рассказал о работах, проводимых в сфере науки и образования в рамках сотрудничества с академией.