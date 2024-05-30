1 июня - Международный день защиты детей в Региональном учебном центре, действующем на территории электроподстанции «Гаджиалылы», расположенной в Габалинском районе, штаб гражданской обороны ОАО «Азеришыг» провел тренинг на тему поведения во время чрезвычайных ситуаций и оказания первой медицинской помощи.

На мероприятии, в котором приняли участие более 20 школьников, был организован образовательный тренинг в сфере гражданской обороны. Школьников обучали «Правилам поведения при землетрясениях и пожарах и эвакуации из здания», «Первой неотложной помощи», учили пользоваться огнетушителями и другими подручными предметами, делать искусственное дыхание пострадавшим, забинтовывать раны и эвакуировать пострадавших в безопасное место.

На учениях также были продемонстрированы стенд гражданской обороны и спасательная техника. Участники ознакомились со средствами индивидуальной защиты. Также участникам были представлены учебные материалы и буклеты на тему гражданской обороны.

Во второй части мероприятия состоялись условные учения на учебно-тренировочном полигоне современных сетей 35/0.4 кВ. Участники пытались предотвратить условную аварию возле КТМ 35 кВ. Во время учений школьников также сопровождал БПЛА.

По окончании обучения участникам были вручены дипломы. В завершение мероприятия учащиеся обратились к сверстникам и призвали их соблюдать правила безопасности.