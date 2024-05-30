НАТО пригрозила военным ответом на кибератаку

НАТО может задействовать пятую статью договора о НАТО из-за кибератаки. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на форуме «Шангри-Ла».

При этом Бауэр отметил сложность в установлении непосредственного организатора кибератаки.

«Надо также понять, насколько она (кибератака) разрушительна для общества. Если это означает, что критические услуги нашим обществам поставлены под угрозу таким образом, что общества не могут функционировать, тогда мы близко подходим к точке, где мы можем отреагировать так же, как и на физическую атаку», - пояснил он.

В начале мая ЕС и НАТО распространили заявления об осуществляемой Россией вредоносной деятельности против Германии и Чехии в киберпространстве.

В заявлении подчеркивается, что эти кибератаки осуществлены некой структурой, получившей наименование APT28 (Advanced Persistent Threat Actor 28), которую контролирует Россия.