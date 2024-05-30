Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, спецпредставитель президента Азербайджана в Лачинском районе, Федерация детского и юношеского футбола Азербайджана совместно организовали массовое спортивное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей 1 июня в Лачине.

В рамках мероприятия был проведен матч по мини-футболу между командами двух действующих в Лачинском районе образовательных учреждений – средней школы №2 города Лачин и средней школы села Забух. В мероприятии, приуроченном к первой годовщине возвращения в Лачин, приняли участие сотрудники cтруктур-организаторов, школьники, родители и представители общественности.

На мероприятии выступил спецпредставитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, который сообщил, что согласно поручению главы государства, восстановительные и строительные работы, проводимые в Лачинском районе, направлены на обеспечение высокого уровня проживания для возвращающихся жителей.

Матч завершился победой школьников из города Лачин со счетом 2:1.