Москве не страшны ни заморозки, ни санкции

Мамед Эфендиев, отдел экономики 16:04

«Весна в России выдалась крайне непростой, - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, выступая на Всероссийском зерновом форуме. - Возвратные заморозки привели к гибели более миллиона гектаров посевов, из которых порядка 850 тысяч гектаров — это зерновые. Еще около 700 тысяч гектарам был нанесен урон…». Патрушев-младший также подтвердил планы по введению в некоторых регионах России чрезвычайной ситуации федерального значения из-за масштаба ущерба от заморозков.

Судя по сообщениям российских СМИ, некоторые регионы уже ввели на своем уровне режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что в пострадавших от заморозков субъектах пересев, практически, завершен. В настоящий момент яровой сев приближается к 45 миллионам гектарам, что практически составляет 80 процентов от плановой площади. Так что, через несколько недель отдельные регионы Юга и Северного Кавказа смогут выйти на уборку нового урожая. Судя по всему, даже непривычно холодная весна не стала Москве помехой, чтобы сохранить прогноз по сбору зерна в этом году – не менее 132 миллионов тонн, из которых, примерно, 85 миллионов тонн - пшеница. И в текущем сельскохозяйственном сезоне (то есть, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) Россия, по словам Дмитрия Патрушева, планирует экспортировать до 70 миллионов тонн зерна при том, что изначально планировались продать только 53 миллиона тонн. Безусловно, Москва не хочет терять имидж надежного глобального партнера, ведь каждая четвертая партия пшеницы на мировом рынке имеет российское происхождение. Власти РФ также придают важное значение удовлетворению своих внутренних потребностей и сохраняют в этом году прогноз по сбору зерна на уровне 132 миллионов тонн. Для сравнения отметим, что в прошлом году из страны было вывезено 60 миллионов тонн зерновых, из них 47 миллионов тонн пшеницы.

Как и раньше, Министерство сельского хозяйства РФ оценивает в нынешнем году возможности экспорта в пределах 65 миллионов тонн. В результате, впервые Россия сможет не только занять больше четверти мирового рынка зерна, но и удержать этот уровень в следующем сельхозсезоне с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, основываясь на текущем прогнозе по сбору урожая и данных о переходящих остатках. Одновременно Запад прилагает максимум усилий, чтобы не дать России почувствовать себя на мировом рынке ведущим игроком. Как утверждает Хаджа Лабиб, министр иностранных дел Бельгии – страны, которая председательствует сейчас в ЕС, Брюссель уже утвердил запретительные пошлины на ввоз зерна из России и Беларуси. Этот шаг стал новой ограничительной мерой, направленной Евросоюзом против России, а также новым способом укрепить солидарность с Украиной, хотя европейские фермеры на протяжение всего минувшего года массово выступали против ввоза в свои страны украинских сельскохозяйственных продуктов, включая зерно. Впрочем, там где начинается большая политика, экономические факторы, как правило, отходят на второй план. Отметим, что Еврокомиссия (ЕК) изначально предлагала ввести против России запретительно высокие пошлины еще 22 марта. Речь шла о запрете поставок зерна, семян подсолнечника и кормовых культур из России и Беларуси путем введения завышенных тарифов, превращающих экспорт зерна в ЕС в экономически невыгодный. И вот теперь ЕК уточнила, что под запретительные пошлины подпадут российские и белорусские пшеница, кукуруза, горох, семена подсолнечника и производные товары, а также корма.

Размер пошлины может составить до 95 евро за тонну, что соответствует 50 процентам стоимости пшеницы на европейском рынке, цена которой составляла на 15 марта 193 евро за тонну. Впрочем, и Москва, в свою очередь, научилась симметрично отвечать западным оппонентам. Как отмечает Минсельхоз РФ, с 5 июня 2024 года пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи, обычно в пропорции два к одному – ред.), составляющая на данный момент 2 тысячи 977,3 рубля (33 доллара), будет понижена до 2 тысяч 778,1 рубля (30,72 доллара) за тонну. Пошлина на ячмень вновь будет нулевой, как и пошлина на кукурузу. Но, правда, только для внутреннего рынка. Ставка же экспортной пошлины на пшеницу, что наверняка заинтересует азербайджанских потребителей, рассчитана, исходя из индикативной цены 234,9 доллара за тонну, на ячмень - 166,3 доллара, на кукурузу - 169,6 доллара за тонну. Напомним, что «плавающая» пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз РФ определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о контрактах, заключаемых на Московской бирже.