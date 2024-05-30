1 июня - в День международной защиты детей в Шуше прошёл Международный фестиваль детского творчества "Шуша – жемчужина культуры тюркских государств".

Как сообщили в Министерстве науки и образования, в фестивале, организованном министерством, приняли участие около 250 школьников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

Они представили на фестивале музыкальную и танцевальную культуру своих стран, что отражает единство тюркоязычных народов.

В фестивале также приняли участие известные деятели культуры и искусства, около 150 школьников и дети шехидов.

Международный фестиваль детского творчества в культурной столице Азербайджана нацелен на укрепление дружбы и братства между детьми тюркоязычных стран и предоставление им возможности познакомиться с историей и культурой тюркских народов. Школьники также смогут узнать больше о городе Шуша и насладиться прекрасными пейзажами его окрестностей.