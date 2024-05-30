Где может вспыхнуть война России и НАТО?

Норвежский архипелаг Шпицберген может стать первым направлением российского удара в случае военного конфликта с НАТО. Об этом пишет бывший эксперт Госдепартамента по странам бывшего СССР и экс-аналитик ЦРУ Пол Гобл в статье для вашингтонского Джеймстаунского фонда.

В анализе Гобла говорится, что одной из причин возможного нападения может стать неоднозначная позиции стран НАТО по статусу архипелага. Шпицберген является частью Норвегии, однако является демилитаризованной зоной согласно положениям Договора о Шпицбергене от 1920 года, который подписали около 50 стран, включая США, Норвегию и Францию.

Из-за этого соглашения в НАТО существуют разногласия относительно того, могут ли в случае нападения России члены альянса в соответствии со статьей 5 устава НАТО («нападение на одного участника НАТО является нападением на НАТО в целом») вмешаться в конфликт. В Кремле хорошо знают об этом разногласии и могут посчитать нападение на Шпицберген менее рискованным, чем нападение на страны Балтии, Финляндию или Польшу, считает аналитик.