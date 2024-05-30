Министр здравоохранения Азербайджана о последствиях изменения климата фото
В рамках 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялся стратегический круглый стол на тему «Изменение климата и здравоохранение: глобальное видение совместных действий». На круглом столе выступил глава азербайджанской делегации министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Поприветствовав участников мероприятия, глава азербайджанской делегации отметил, что в настоящее время человечество испытывает на себе прямые и косвенные последствия изменения климата: «За последние десятилетия частота экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, засухи и ураганы, увеличились. Эти климатические явления оказывают косвенное влияние на качество воздуха, загрязнение воды и возможности землепользования».
По словам министра, количество заболеваний, связанных с экстремальной жарой, продолжает расти: «Многие заболевания, распространяющиеся среди людей, связаны с климатическими изменениями, вызванными периодами сильной жары, передачей инфекционных заболеваний и питанием».
Глава делегации с сожалением отметил, что осведомленность медицинских работников о влиянии изменения климата на здоровье находится не на нужном уровне: «Предлагается включить предмет «Изменение климата и здравоохранение» в образовательные программы. Кроме того, Академия ВОЗ может сыграть ключевую роль в создании онлайн-платформы для обеспечения непрерывного образования в области изменения климата и здоровья. Помимо этого, эксперты общественного здравоохранения подчеркнули важность распространения информации о влиянии изменения климата на физическое и психическое здоровье среди сообществ».
Выступая на заседании круглого стола, министр также отметил, что системы здравоохранения вносят значительный «вклад» в выбросы углекислого газа: «Для смягчения отрицательного воздействия новых климатических проблем необходима комплексная трансформация системы здравоохранения. Однако ряд вопросов, таких как соблюдение нормативных требований, финансовые ограничения, культурное сопротивление, остаются серьезными проблемами в реализации концепции «Зеленые больницы и здоровые города».
Подчеркнув, что в Азербайджане 2024-й год объявлен «Годом солидарности во имя зеленого мира», Теймур Мусаев сообщил, что ряд мероприятий, организованных в текущем году на национальном и глобальном уровне, посвящен негативным последствиям изменения климата: «Несмотря на то, что Азербайджан является богатой нефтью страной, он всегда привержен зеленой повестке дня. Наглядным тому подтверждением является тот факт, что в ноябре текущего года в нашей стране будет проведена 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29».
В своем выступлении Теймур Мусаев подчеркнул важность финансовой поддержки развивающимся, особенно менее развитым и малым островным государствам: «Мы верим, что четырехлетнее председательство в Движении неприсоединения позволит Азербайджану сыграть роль «наводчика мостов» и в то же время согласовать позиции как развитых, так и развивающихся стран относительно Новой коллективной количественной цели COP29, организованной в Баку».
«Во избежание наихудшего сценария воздействия климата на здоровье граждан, призываю мировое сообщество действовать быстро и решительно», - отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджана.