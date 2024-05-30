В рамках 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялся стратегический круглый стол на тему «Изменение климата и здравоохранение: глобальное видение совместных действий». На круглом столе выступил глава азербайджанской делегации министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Поприветствовав участников мероприятия, глава азербайджанской делегации отметил, что в настоящее время человечество испытывает на себе прямые и косвенные последствия изменения климата: «За последние десятилетия частота экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, засухи и ураганы, увеличились. Эти климатические явления оказывают косвенное влияние на качество воздуха, загрязнение воды и возможности землепользования».

По словам министра, количество заболеваний, связанных с экстремальной жарой, продолжает расти: «Многие заболевания, распространяющиеся среди людей, связаны с климатическими изменениями, вызванными периодами сильной жары, передачей инфекционных заболеваний и питанием».

Глава делегации с сожалением отметил, что осведомленность медицинских работников о влиянии изменения климата на здоровье находится не на нужном уровне: «Предлагается включить предмет «Изменение климата и здравоохранение» в образовательные программы. Кроме того, Академия ВОЗ может сыграть ключевую роль в создании онлайн-платформы для обеспечения непрерывного образования в области изменения климата и здоровья. Помимо этого, эксперты общественного здравоохранения подчеркнули важность распространения информации о влиянии изменения климата на физическое и психическое здоровье среди сообществ».