Посол Великобритании в Мексике Джон Бенджамин был отправлен в отставку после того, как в социальных сетях появилась видеозапись, на которой он с улыбкой на лице направляет автомат на одного из сотрудников дипмиссии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в апреле во время посещения Бенджамином штатов Дуранго и Синалоа на севере Мексики, известных наркокартелями. Согласно распространенной видеозаписи, дипломат, находясь в автомобиле, взял в руки автомат и шутливо направил его на одного из своих подчиненных.

"Мы в курсе этого инцидента и предприняли необходимые действия", - говорится в заявлении МИД Великобритании. Временным поверенным в делах Соединенного Королевства в Мексике стала советник-посланник посольства Рейчел Брейзиер.

Газета отметила, что, несмотря на отставку с поста посла в Мехико, Бенджамин сохранил работу в министерстве. Он начал дипломатическую службу в 1986 году, ранее работал в диппредставительствах в Турции, Гане, Индонезии и США и возглавлял дипакадемию.