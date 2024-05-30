В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, «Азеришыг» ОАО продолжает работы по обновлению электрической сети в Карабахе и Восточном Зангезуре, как и в других регионах страны. В Кельбаджаре, имеющем один из самых сложных рельефов в стране, проводится реконструкция электросетей.

Работы по прокладке 35 кВ линий электропередачи в районе продолжаются ускоренными темпами. В рамках реконструкции завершаются работы в направлениях Агкая, Милли, Гамышлы и Мерджимек. Устанавливаются новые металлические опоры, прокладываются современные изолированные кабельные линии. Продолжаются строительные работы на подстанции 110/35 кВ в поселке Истису, а также прокладка 110 кВ воздушной линии от подстанции 110/35/10 кВ «Кельбаджар» до Истису. В городской черте завершено строительство новой подстанции 35/0.4 кВ и Центра цифрового управления.

В Лачине также ускоренными темпами продолжаются работы по реконструкции. Продолжается прокладка подземных кабельных линий в городе Лачин. Завершена модернизация электрических сетей в направлениях Забух, Джагаузур, Горчу, Гарагёль, и близится к завершению прокладка 35 кВ воздушной линии в направлениях Шалва, Карагёль, Сус, Бейлик, Загаузур, Минкенд. В селе Кушчу начата прокладка новой воздушной линии ОИН-3. В городской черте ведутся подготовительные работы по строительству новой подстанции 35/0.4 кВ и цифрового центра управления, а также новой подстанции 110/35/10 кВ в районе Минкенд. Строительство новой сети и прокладка линий в Кельбаджаре и Лачине осуществляются в соответствии с генеральным планом.

«Азеришыг» ОАО параллельно проводит капитальный ремонт и реконструкцию в других регионах страны, наряду с Карабахом и Восточным Зангезуром. Проводимые работы направлены на обеспечение абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением, а также на минимизацию потерь электрической энергии.