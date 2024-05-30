Британский полковник не сомневается: НАТО придется воевать в Украине

Альтернативой введения западного контингента в Украину может быть только поиск огромного количества боеприпасов и оборудования. Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант. Он пояснил, что западные столицы пытались использовать методы мирного времени для решения проблемы военного времени, и теперь они видят, что это не сработало.

"Очень долго они с этим тянули, потому что это должно было произойти еще год назад, или, может, даже полтора. То, что они пытались делать, не имело достаточного эффекта, чтобы действительно повлиять на Россию, остановить войну или позволить Украине оттеснить оккупантов", - отметил полковник британской армии.

По словам Гранта, европейцы сейчас оказались в ситуации, когда они должны начать помогать, находясь внутри страны, чтобы усилить подготовку и решимость украинских войск.

"Мы медленно, но уверенно движемся к тому, что европейские войска будут вынуждены участвовать в боевых действиях. У меня нет никаких сомнений на этот счет", - отметил он.

Эксперт пояснил, что на определенном этапе это произойдет, потому что альтернативой является разве что поиск огромного количества боеприпасов, оборудования и всего необходимого.

"А это и еда, и минометы, и каски, и одежда, что менее вероятно, на мой взгляд. А Россия так и будет продолжать двигаться вперед, шаг за шагом, пока мы не дойдем до стадии, когда европейские столицы скажут: "Хватит, мы готовы присоединиться к вам и воевать против России". На это может уйти год, а, может, и два, но мы неуклонно движемся в этом направлении", - резюмировал Грант.