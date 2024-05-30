За использование «российского SWIFT» пригрозили санкциями

Страны «семерки» и Евросоюза готовятся ужесточить контроль за соблюдением санкций. Угроза применения вторичных санкций к банкам, помогающим России обходить ограничения, уже привела к серьезным проблемам в расчетах, новой мишенью могут стать те, кто использует для этого Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) – созданный Центробанком российский аналог SWIFT. Такие меры сейчас обсуждаются перед июньской встречей «семерки», сообщает Bloomberg.

«Русский SWIFT» появился в 2014 г. После аннексии Крыма и первых санкций ЦБ России начал выстраивать альтернативную расчетную инфраструктуру, которая обеспечила бы проведение платежей в случае более серьезных санкций. Она изначально планировалась как резервная, говорила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Но пришлось делать ее основной: с октября российские банки обязаны проводить все внутренние платежи через СПФС.

К ней могут подключаться и иностранные участники. По данным ЦБ, на начало года у СПФС было 556 российских и иностранных пользователей. Из них 159 иностранных из 20 стран, включая 58 банков. Источник Bloomberg, знакомый с ходом консультаций, называет среди них Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан. «Сохранился большой интерес к СПФС со стороны иностранных участников», – сообщает ЦБ в годовом отчете.

Благодаря своевременному и скоординированному переводу расчетов в национальные валюты, «взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от негативного влияния третьих стран», радовался Владимир Путин на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином во время визита в мае. На самом деле проблемы есть, и серьезные – в том числе в расчетах с китайскими банками, а надежды бизнеса на то, что визит Путина поможет их решить, пока не оправдываются. Центробанк постоянно говорит о проблемах с внешнеторговыми расчетами, особенно – за импорт. Он отнес усиление санкционного давления, в том числе на «дружественные» страны к числу основных уязвимостей российского финансового сектора.

Западные страны ввели уже много санкций, но ожидаемого эффекта не достигли и теперь намерены сосредоточиться на контроле за обходом установленных ими запретов. Важный элемент этого контроля – банки. Но согласовать санкции будет непросто: по данным Bloomberg, несколько членов ЕС выступают против полного запрета на использование СПФС. Они опасаются, что это ударит и по законным транзакциям и повредит отношениям с третьими странами. Именно так происходит в торговле с Китаем: российские импортеры жалуются, что, опасаясь санкций, китайские банки часто не проводят платежи даже за самые безобидные товары.