Джейхун Наджафов, собкор 18:03

Данные World Statistics о том, что Азербайджан занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с показателем 388 смертей на 100 тысяч человек, вызвали широкий резонанс в азербайджанских СМИ и в социальных сетях. Комментируя по просьбе haqqın.az причины столь печальной ситуации, Мушвиг Мамедли, депутат Милли Меджлиса, член парламентского Комитета по науке, образованию и здравоохранению, отметил, что широкое распространение в Азербайджане сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и, в частности инфарктов, связано с рационом питания и образом жизни граждан нашей страны.

«За последние сто лет блюда азербайджанской национальной кухни не очень-то изменились, зато изменилось соотношение образа жизни наших людей с количеством калорий, получаемых вместе с пищей, - отметил депутат. - В прошлом большинство населения занималось сельским хозяйством, производством продовольствия, обеспечением уровня жизни и быта, что требовало значительно большей физической активности. Люди преодолевали пешком или на гужевом транспорте большие расстояния. Сейчас же рацион так и остался высококалорийным, однако образ жизни стал малоподвижным, что, собственно, и приводит к нарушению обмена веществ и, как следствие, к закупоркам сосудов». По словам Мушфига Мамедли, международная статистика свидетельствует о низком уровне заболеваемости ССЗ в регионах Средиземноморья, что вызвано сбалансированным углеводно-белковым питанием, а также значительно большим потреблением продуктов растительного происхождения и ненасыщенных жиров – оливкового масла, морепродуктов и пр. А вот в Азербайджане по-прежнему очень высок уровень потребления белого зернового хлеба и мучных изделий, которые ведут к лишнему весу и ожирению, повышающим риск инфарктов.

«Характерным для блюд азербайджанской кухни является интенсивное потребление мяса и в значительно меньшей степени растительных продуктов, - отметил депутат. - Это оказывает негативное влияние на холестериновый обмен. В прошлом это компенсировалось большей физической активностью, рассчитанной на высококалорийную пищу. Но поскольку мы не можем изменить свой рацион питания, сформировавшийся столетиями, то нам надо больше двигаться. Кстати, в последнее время в рационе городских азербайджанских семей постепенно снижается потребление мучных изделий - люди стали больше интересоваться передачами о здоровье в СМИ и интернете». Депутат Милли Меджлиса подчеркнул жизненно важную необходимость более интенсивной просветительской работы по профилактике ССЗ. «С точки зрения медицинского обслуживания, диагностика и расходы на большинство методов лечения ССЗ сегодня покрываются обязательным медицинским страхованием, - подчеркнул Мамедли. - Хочу напомнить, что для наших граждан все дорогостоящие операции и неоперативные лечебные процедуры в государственных и частных клиниках бесплатны. Но даже при квалифицированной медицинской помощи после лечения инфарктов человек становится инвалидом, он уже не может жить и работать как прежде, вот почему так важны профилактические меры по предотвращению ССЗ. У нас есть государственная программа по лечению детей с врожденными сердечными патологиями, в рамках которой все операции покрываются за счет бюджета. Но не все зависит от государства, и человек должен сам придерживаться мер профилактики ССЗ. Начинать следует со школы, где надо убрать все эти пирожные, бисквиты, сладкие газированные напитки и вместо фастфуда обеспечивать детей горячим питанием, предлагать им фрукты, чистую воду и т.д. Опасная склонность к сладкому начинается с детского возраста, потому, собственно, так сложно избавиться от этой вредной привычки, когда любые попытки изменить рацион вызывают психологические проблемы. Поэтому здоровое питание и активный образ жизни необходимо прививать с детства». Директор Научно-исследовательского института кардиологии имени Чингиза Абдуллаева профессор Гюльназ Дадашева в интервью haqqin.az обратила внимание на тот факт, что смертность от ССЗ является лидирующей во всех странах мира. В случае с Азербайджаном эти показатели на сегодняшний день улучшаются.

«На тенденцию снижения ССЗ в значительной степени влияют меры, предпринимаемые Министерством здравоохранения страны, - отметила профессор Дадашева. - Перемены в сфере борьбы с ССЗ значительно ускорились после внедрения системы обязательного медицинского страхования, когда гражданам стали доступными многие медицинские услуги. Сегодня страховка покрывает практически все методы диагностики и лечения ССЗ. Как директор Института кардиологии и руководитель национального регистра по кардиологическим заболеваниям могу заверить, что в стране проводится огромная работа по предотвращению ранней смертности от ССЗ. Достаточно посетить наш кардиоцентр, чтобы убедиться в наличии широкого спектра услуг, аппаратной диагностики, круглосуточных лабораторных исследований, консультаций опытных врачей…». По словам Гюльназ Дадашевой, высокая смертность от инфарктов зависит от множества факторов, и главная проблема заключается в непросвещенности населения. «На протяжении всего года мы проводим разного рода просветительские акции в регионах страны, - говорит она. - Но по-прежнему очень много людей занимаются самолечением и вместо того, чтобы обратиться к врачу, ищут на интернет-сайтах объяснения беспокоящих их симптомов болезни. Тем самым, теряется драгоценное время, чтобы успеть предотвратить инфаркт миокарда. Пользуясь случаем, еще раз хочу обратиться к нашим гражданам: для уменьшения летальности от инфаркта необходимо вовремя обратиться в медицинское учреждение. Очень часто люди гонят от себя мысли о проблемах с сердцем, объясняют их желудочными коликами и вообще боятся обращаться к врачам. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда человек обращается в клинику буквально на последнем дыхании, когда ему очень сложно помочь. К сожалению, в большинстве случаев наши граждане не знают, что при любых болях в груди необходимо срочно обратиться к врачам. В таких случаях специалисты экстренно снимут кардиограмму, выявят истинную причину болей, определят, являются ли они признаком межреберной невралгии или инфаркта. Но ни в коем случае нельзя решать проблему загрудинных болей самому, поскольку это часто приводит к летальному исходу».