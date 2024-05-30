Зеленский: «Трамп станет лузером»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что в случае прихода Дональда Трампа к власти и завершения военного конфликта в Украине путем компромисса с Россией Трамп станет «лузером».

«Я не могу понять, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп станет президентом и решит прекратить войну за счет Украины. Например, он каким-то образом договорится с Путиным, что все.

Украинцы не будут с этим соглашаться, но он может сказать, что не получает от нас никакой поддержки, а Украина без оружия не может продолжать борьбу. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. Таким образом, каким лидером мира станет президент США?», - задался вопросом Зеленский.