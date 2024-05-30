Орбан: Европа хочет воевать с Россией, но Венгрия не позволит

По его словам, необходимо не допустить «реализации опасных планов Евросоюза и НАТО, ведущих к расширению войны в Украине», и проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за «партии, которые выступают за мир».

«Сторонники войны вышли за рамки здравого смысла. Они стремятся победить Россию, как пытались сделать это в Первой и Второй мировых войнах.

«Венгерское правительство не допустит, чтобы наши дети и внуки были отправлены на войну», – сказал Орбан.

Премьер-министр добавил, что «сторонники военных действий считают, что смогут выиграть в войне»: «Их не заботят люди, их жизни и будущее. Сторонников насилия нельзя переубедить, их необходимо победить».