Финал Лиги чемпионов: «Реал» против «Боруссии»

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Судить встречу будет бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.

«Боруссия» - пожалуй, главная сенсация этого розыгрыша Лиги чемпионов. Команда угодила в «группу смерти» с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом», но умудрилась выйти из нее с первого места. В плей-офф дортмундцы расправились с ПСВ, а затем неожиданно выбили «Атлетико» и «ПСЖ».

«Реал» же в группе взял все 18 очков, в 1/8 финала вынес «Лейпциг», а затем выбил других фаворитов - «Манчестер Сити» и «Баварию». Теперь подопечные Карло Анчелотти в шаге от 15-го трофея сильнейшей команды Европы.