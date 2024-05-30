В Иране задержали десятки сатанистов

Сотрудники полиции города Дизфуль западной иранской провинции Хузестан задержали 35 человек, принимавших участие в собрании сатанистов, сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление командующего силами правопорядка города полковника Рухоллы Йари-заде.

"После получения сообщения о проведении собраний сатанинской группы сотрудники полиции, проверив подлинность сообщения, смогли установить место собраний и, проведя согласования с судебными органами, задержали присутствовавших - 31 мужчину и 4 женщины", - сказал он.

Агентство уточняет, что "на собрании присутствовали люди из разных провинций, на месте были обнаружены сатанинские символы, алкогольные напитки и наркотические средства, которые были переданы в судебные органы".