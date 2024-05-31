Госдеп о легитимности Зеленского
США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на отсутствие выборов в Украине.
В Госдепе в ответ на запрос прокомментировали заявление своего представителя Мэтью Миллера.
25 марта Миллер, комментируя предстоявшее на тот момент истечение полномочий Зеленского, сообщил, что США считают сложным проведение выборов в Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решаться населением страны.
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