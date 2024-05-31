На территорию завода «Рязцветмет» в России зашли вооруженные люди, на месте событий раздаются взрывы. Утверждается, что взрываются гранаты со слезоточивым газом.

Также используется трактор для прорыва через забор. Кто конкретно атакует предприятие - неизвестно.



Это уже не первое вооруженное столкновение на предприятии. Ранее руководители и сотрудники завода «Рязцветметэнерго» направили губернатору Рязанской области Павлу Малкову обращение, сообщив, что предприятие подверглось действиям, «которые можно охарактеризовать исключительно как рейдерский захват».

Публичной реакции властей на данную ситуацию до сих пор не последовало.