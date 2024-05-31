Россияне поклоняются Пригожину ВИДЕО
На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге открыли памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, сообщают российские телеграм-каналы.
Как сообщается, «немало людей» пришли к памятнику, чтобы почтить память Пригожина, которому сегодня могло исполниться 63 года.
June 1, 2024
Работа над обелиском и скульптурой, как сообщается, обошлась в 9-10 млн рублей и была согласована с семьей Пригожина и его «товарищами по ЧВК».
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