Россияне поклоняются Пригожину ВИДЕО

На Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге открыли памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, сообщают российские телеграм-каналы.

Как сообщается, «немало людей» пришли к памятнику, чтобы почтить память Пригожина, которому сегодня могло исполниться 63 года.

Работа над обелиском и скульптурой, как сообщается, обошлась в 9-10 млн рублей и была согласована с семьей Пригожина и его «товарищами по ЧВК».