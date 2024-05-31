О ситуации в Волчанске

Город Волчанск на севере Харьковской области на 70% находится под контролем украинских Сил обороны. Сейчас в его окрестностях ведутся бои с российскими войсками, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Сейчас Силы обороны контролируют город Волчанск, около 70%. В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами", - рассказал спикер ОСГВ "Хортица".

Но, по словам Волошина, украинские военные делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и удерживают захватчиков под огневым контролем. Также под огневым контролем и река Волчья, сказал спикер ОСГВ, добавив, что ВСУ прилагают все усилия, чтобы россияне не перешли на другой берег.