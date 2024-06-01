Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 1 июня 2024, 22:24

Статья под таким названием вышла в американском издании DefenceOne, освещающем вопросы обороны и международной безопасности. Ее автор, старший политический аналитик корпорации RAND Эндрю Радин, пишет о том, что администрация Байдена слишком осторожна в своей поддержке Украины в ее войне с Россией. Так успеха не достигнуть. Соединенные Штаты и их союзники могли бы обеспечить Украину всем необходимым для успеха Украины, но их сдерживает страх применения Россией ядерного оружия против Украины или силовые действия в отношении американских Вооруженных сил. Но такие страхи, пишет Радин, преувеличены, ведь такая эскалация нежелательна и опасна в первую очередь для самой России.

Белый дом с самого начала занимал осторожную позицию, и это видно по тому, с каким трудом давался каждый новый шаг по поставкам военной помощи. Буксируемые артиллерийские установки решили поставлять в апреле 2022 года, в июне – системы залпового огня HIMARS, готовность обеспечить Киев системой Patriot появилась лишь в декабре 2022 года, боевые машины пехоты – в январе 2023 года, кассетные артиллерийские боеприпасы – в июле 2023 года, ракеты дальнего действия ATACAMS – месяц назад. Россия неоднократно грозила Западу последствиями за помощь Украине, но все они так и остались угрозами: в Кремле понимают, какими огромными рисками обернется военное столкновение с Соединенными Штатами и НАТО в целом. То же касается угроз применения ядерного оружия против Украины. Помимо катастрофических последствий, которым обещают ответить в Вашингтоне, это резко испортит отношения России с Индией и Китаем, которые играют важнейшую роль в облегчении санкционного режима. Другое нежелательное следствие – все соседи России постараются обзавестись собственным ядерным оружием. Эндрю Радин указывает, что американская политика в отношении российско-украинской войны может быть без проблем изменена по нескольким направлениям.

Во-первых, США следует отказаться от ограничения Украины в применении американского оружия исключительно на украинской территории. Неся ежедневные потери от ударов по гражданской инфраструктуре, Украина имеет полное право бить по российской логистике. Во-вторых, Соединенные Штаты могут увеличить видимое американское присутствие в Украине. Западные советники и инструкторы, не принимая участия в боевых действиях, могут улучшить качество ВСУ. В случае их гибели власти США будут обладать полным арсеналом контролируемого ответа. В-третьих, США следует рассмотреть вариант расширения своих операций в космосе и киберпространстве в ответ на российские подрывные действия в этих сферах и на глушение GPS, к которому прибегает Россия в отношении стран НАТО. Ответные активные действия позволят обозначить противнику угрозу и избежать при этом разрастания масштаба конфликта. Попытки России эскалировать раскроют ее возможности в этой области и не позволят воспользоваться ими в будущем.