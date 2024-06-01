Дорожная полиция предупреждает

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения на фоне нестабильной погоды на территории республики. В ведомстве призвали водителей снизить до минимального скоростной режим, соблюдать дистанцию и не парковать автомобили вблизи объектов, которые могут упасть.

"В частности, просим принять профилактические меры по предотвращению аварий с участием прицепов, тентованных и длинномерных грузовых автомобилей, учитывая вероятность скольжения в дождливую погоду, проверить исправность стеклоочистителей и осветительных приборов автомобиля", - говорится в обращении.

В дорожной полиции также напомнили, что на фоне нестабильной погоды особую бдительность должны проявлять пешеходы.