Менеджеров Boeing заставляют молчать о проблемах

Крупнейший завод компании Boeing находится в «режиме паники», по словам рабочих и представителей профсоюза, а менеджеры обвиняют сотрудников в том, что они заставляют их молчать о проблемах с качеством, пишет The Guardian.

Американский производитель самолетов борется с кризисом безопасности, вызванным взрывом панели салона во время полета в январе, и пристальным вниманием к своей производственной линии, поскольку регулирующие органы начали ряд расследований.

Завод компании в городе Эверетт американского штата Вашингтон, считающийся крупнейшим производственным комплексом в мире, находится в центре деятельности Boeing, отвечающего за производство таких самолетов, как 747 и 767–й, и ремонт 787 Dreamliner.

Один из механиков комплекса, проработавший в Boeing более трех десятилетий, заявил, что он полон неисправных самолетов Boeing 787, которые нуждаются в ремонте.

Многие из этих самолетов доставляются с завода Boeing в Южной Каролине, где компания перенесла окончательную сборку 787-го в 2021 году, что было охарактеризовано как мера по сокращению расходов.

На этой неделе компания встретилась с представителями регулирующих органов США, чтобы обсудить, как она планирует решать проблемы контроля качества. Недавно руководители компании рассказали о том, что с января работники стали смелее высказывать свое мнение, а количество обращений на внутренний портал по вопросам безопасности и качества выросло на 500%.