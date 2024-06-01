Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 1 июня 2024, 23:01

Дональд Трамп начал новую жизнь как уголовник. Выступая наутро следующего дня после того, как жюри присяжных в Нью-Йорке признало его виновным, он был страшно зол, но сдаваться не собирался. По его словам, весь процесс против него был «отвратительной нечестной постановкой» и «охотой на ведьм», а он сам стал «мартиром», «политическим мучеником». «Свидетели были распяты дьяволом», — сказал Трамп, очевидно имея в виду судью Хуана Мерчана. Кандидат в президенты неоднократно предупреждал нацию о том, что, если он победит на выборах, его второй срок станет «временем отмщения». Ни у кого нет сомнений, что так оно и будет.

Но пока провокационные речи Трампа, его неконтролируемый язык могут привести его в тюрьму. В минувший четверг судебная часть процесса не закончилась. Судья объявит свой вердикт 11 июля, за три дня до открытия Республиканского съезда в Милуоки, штат Висконсин, на котором Трамп будет торжественно провозглашен кандидатом от партии на выборах. За это время этот кандидат может наговорить еще много всякого, что может повлиять на ужесточение наказания. «Если Трамп будет продолжать нападать на процесс и его участников, если он будет угрожать свидетелям и присяжным, это может заставить судью Мерчана принять суровое наказание», - пишет Washington Post. К тому же постоянно звучавшее во время процесса обвинение в адрес Трампа в том, что он нарушает так называемый gag order – запрет словесно атаковать участников процесса, также может стать дополнительным аргументом для того, чтобы отправить Трампа за решетку. Можно только представить себе, что тогда начнется в стране. Сторонники Трампа в первые же минуты после оглашения решения жюри присяжных наводнили все находящиеся под его контролем социальные сети, призывая к мятежу, революции и расправам с недругами своего вождя.

«Кто-то в Нью-Йорке, которому нечего терять, должен расправиться с судьей Мерчаном, - написал один из пользователей сети Patriots Win. – Пусть это будет нелегальный иммигрант с мачете в руках». В сети, непосредственно принадлежащей Трампу, Trust Social судью называют «Кошмарным мафиози от судебной системы». Многие сторонники Трампа говорят, что его осуждение стало подтверждением того, что политическая система Америки сломана и только насильственные действия могут спасти страну. «1 миллион вооруженных людей должны идти на Вашингтон и там всех повесить, - говорится в одном из постов в Patriots. – Это единственный выход». «Трамп должен знать, что у него целая армия людей, готовых сражаться и умереть за него, - пишет автор другого поста. — Стоит ему только попросить, и я возьму в руки оружие». Это голоса людей из американской глубинки. А что политический бомонд Вашингтона? Там Республиканская партия в полном составе грудью встала на защиту Дональда Трампа.

«Эти обвинения никогда не должны были прозвучать», - говорит лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, до этого неоднократно критиковавший Трампа. С яростной критикой судьи и прокуроров выступили не только ястребы на Капитолии, но и такие сравнительно умеренные сенаторы как Сьюзан Коллинз из штата Мэн. «Трамп был несправедливо осужден», - говорит она, повторяя ничем не подтвержденную угрозу окружного прокурора Эйлвина Брагга, который якобы пообещал наказать Трампа. Единственный голос несогласия с такими оценками прозвучал от бывшего губернатора Мэриленда Ларри Хогана, который сейчас баллотируется в Сенат. «Уважайте вердикт и весь судебный процесс», - призвал он соотечественников. На что советник Трампа Крис Лавитта сказал ему: «Ваша кампания по выдвижению только что закончилась». Получается совершенно извращенная картина. Объявление Трампа преступником бьет по позициям умеренных республиканцев, которые намерены баллотироваться в Конгресс. Многие из тех, кто представляет округа, в которых Байден победил в 2020 году, засунули головы в песок. Они не знают, как отреагируют на все эти события избиратели. Некоторые влиятельные профсоюзы говорят, что обвинения против Трампа не были честными. Трамп и его многочисленные союзники верят в то, что уголовное обвинение работает в его пользу и приведет к росту числа избирателей, готовых проголосовать за него. Три фактора, по их мнению, будет содействовать этому: растущее единство Республиканской партии, постоянное внимание СМИ и резкое повышение пожертвований в фонд его избирательной кампании. К кандидату пошли не только традиционные спонсоры республиканцев, но и потянулись цепочкой те, кто до этого не давал ему денег.