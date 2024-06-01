Орбан ждет победы Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что после выборов в Европарламент и президентских выборов в США можно будет создать «трансатлантическую коалицию за мир». Об этом он заявил, обращаясь к участникам «марша мира» в Будапеште.

«Через неделю выборы (в Европарламент), после них мы можем создать европейскую коалицию, выступающую за мир. Осенью американцы могут выбрать президента, выступающего за мир, и с ними вместе мы сможем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир», - сказал Орбан.

По его словам, в начале года «сторонники мира были в меньшинстве, а к концу года они могут сформировать большинство на Западе».