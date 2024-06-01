Икрам Нур, автор haqqin.az 1 июня 2024, 23:15

В ночь на пятницу 31 мая американские и британские истребители и корабли нанесли удары по подземным сооружениям, ракетным пусковым установкам и командным пунктам хуситов. «Незаметная война» в Красном море продолжается, несмотря на то, что о ней пишут не так уж и много. Ажиотаж вокруг темы атак хуситов на морские торговые пути спал, кто-то из крупных грузоперевозчиков предпочел с ними договориться, кто-то изменил маршруты поставок – но это не значит, что кризис ликвидирован. Достаточно пары соломинок – и он обостряется вновь.

В данном случае «соломинками» стали иранские баллистические ракеты «Гадр», партия которых на днях была поставлена Тегераном хуситам. И тут же была ими испытана, потому как редкий хусит откажется пострелять из нового оружия, попавшего в его руки. Жертвами этого «пострелять» оказались американский беспилотник MQ-9 Reaper в пустынном районе центральной йеменской провинции Мариб, а также судно под флагом Маршалловых островов, принадлежащее Греции. Атака палубных F/A-18 с авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» и ракетно-артиллерийские удары с американских и британских кораблей не заставили себя ждать. Заодно были сбиты 8 хуситских беспилотников, осуществлявших в это время полеты в целях сбора разведывательной информации.

То есть получилась классическая ситуация – когда хуситы подняли голову, они получили по ней тапком. Пока это работает. Вопрос в том, как долго это будет работать? Скорее всего – не очень большой срок, поскольку хуситы, набравшись опыта и получив ценные советы от иранского Корпуса стражей исламской революции и своих союзников из ХАМАС, решили себя закопать. Иными словами, переместить запасы баллистических ракет и беспилотников, а также мощности по их производству, точнее – «отверточной сборке» из запасных частей, поставляемых иранцами, под землю. В том числе – в пещеры горных массивов, которыми изобилует Йемен. Делая таким образом их недоступными для атак авиации и ракетно-бомбовых ударов с воздуха. В результате количество целей для них серьезно сужается. Остается только то, что уже поднято в воздух или выведено на стартовые площадки для подготовки к запуску. В таких идеальных почти условиях «незаметная война» может длиться до бесконечности, порождая у хуситов ощущение собственной неуязвимости.