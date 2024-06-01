Еще одна незаметная война в мире горячая тема
В ночь на пятницу 31 мая американские и британские истребители и корабли нанесли удары по подземным сооружениям, ракетным пусковым установкам и командным пунктам хуситов.
«Незаметная война» в Красном море продолжается, несмотря на то, что о ней пишут не так уж и много. Ажиотаж вокруг темы атак хуситов на морские торговые пути спал, кто-то из крупных грузоперевозчиков предпочел с ними договориться, кто-то изменил маршруты поставок – но это не значит, что кризис ликвидирован. Достаточно пары соломинок – и он обостряется вновь.
В данном случае «соломинками» стали иранские баллистические ракеты «Гадр», партия которых на днях была поставлена Тегераном хуситам. И тут же была ими испытана, потому как редкий хусит откажется пострелять из нового оружия, попавшего в его руки.
Жертвами этого «пострелять» оказались американский беспилотник MQ-9 Reaper в пустынном районе центральной йеменской провинции Мариб, а также судно под флагом Маршалловых островов, принадлежащее Греции.
Атака палубных F/A-18 с авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» и ракетно-артиллерийские удары с американских и британских кораблей не заставили себя ждать. Заодно были сбиты 8 хуситских беспилотников, осуществлявших в это время полеты в целях сбора разведывательной информации.
То есть получилась классическая ситуация – когда хуситы подняли голову, они получили по ней тапком. Пока это работает. Вопрос в том, как долго это будет работать? Скорее всего – не очень большой срок, поскольку хуситы, набравшись опыта и получив ценные советы от иранского Корпуса стражей исламской революции и своих союзников из ХАМАС, решили себя закопать.
Иными словами, переместить запасы баллистических ракет и беспилотников, а также мощности по их производству, точнее – «отверточной сборке» из запасных частей, поставляемых иранцами, под землю. В том числе – в пещеры горных массивов, которыми изобилует Йемен. Делая таким образом их недоступными для атак авиации и ракетно-бомбовых ударов с воздуха.
В результате количество целей для них серьезно сужается. Остается только то, что уже поднято в воздух или выведено на стартовые площадки для подготовки к запуску. В таких идеальных почти условиях «незаметная война» может длиться до бесконечности, порождая у хуситов ощущение собственной неуязвимости.
Для них «железо», то есть ракеты и БПЛА, всегда были дороже людей. С их устойчивостью к потерям личного состава потери в нем мало что значат. А вот сохранность техники и средств для нанесения ударов – это важно. Пожалуй, что и важнее всего.
Хуситы в очередной раз поставили современную военную науку в тупик. Поскольку в ней нет ответа на вопрос, что делать в подобной ситуации. Точнее, ответ есть – применение специальных сверхмощных авиабомб, типа американской MOAB, - тяжелая авиационная бомба с воздушным подрывом, Massive Ordnance Air Blast. Кстати, по первым буквам она получила и другое название — «Mother of all bombs», «Мать всех бомб».
Но цена одного этого изделия исключает их массированное применение. Ясно, что хуситы строят не один подземный бункер – и даже не десяток. А сколько из них ложные и как это определить со 99%-ной достоверностью?
На эти вопросы пока нет ответов. И когда они появятся – неизвестно. А между тем хуситы, стремясь к неуязвимости, все больше «уходят под землю», превращая Йемен в современную Тортугу, откуда будут грозить окружающему миру. Ведь даже трудно представить, кого они назначат врагом завтра и направят на него все то, что смогут поднять в воздух.