Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул 1 июня 2024, 23:27

В Турции запущено серийное производство собственного танка Altay. Планируется, что он заменит немецкие Leopard, американские M60 и станет основной боевой техникой Вооруженных сил Республики. Это знаменательный день для турецкого оборонно-промышленного комплекса. Это знаменательный день для всей Турции. Первый отечественный танк, и сразу – поколения 3+. Во многом – вопреки скептикам и откровенным противникам «Алтая» за границей, которые приложили максимум усилий, чтобы он не появился на свет. Опытные образцы разрабатывались под дизельный двигатель MTU MT 883 Ka 501 производства Германии, и под германскую же трансмиссию Renk HSWL 295TM. Однако, в 2019 году Берлин ввел эмбарго на поставку оружия, а также военных комплектующих для Турции. И проект пришлось перерабатывать заново, параллельно разрабатывая собственный танковый двигатель серии BATU, а также отечественную трансмиссию, в чем Анкаре оказал огромную помощь Сеул.

И уже в мае 2022 года Турция успешно протестировала первый двигатель этой серии мощностью 1500 л.с. 12-цилиндровый V-образный турбодизель с водяным охлаждением для бронетранспортеров и танков, включая боевые машины проекта Altay. Кто понимает – тот оценит объем проделанной конструкторами и технологами работы. А заодно, учитывая политическую обстановку и «надежность» западных партнеров, турецкие инженеры разработали и отладили технологию отечественного производства систем, соответствующих современным требованиям и способствующих боеспособности и живучести. Таких, как усовершенствованные системы обнаружения целей, более чувствительная стабилизация системы прицеливания, лазерный дальномер, усиленное бронирование. На выходе получился не просто Altay, а New Altay. Гендиректор оборонного департамента компании BMC Power Мехмет Карааслан объясняет: «Танк, который мы имеем сегодня, — это уже не тот, старый Altay. Это танк с принципиально новой конфигурацией. За последние годы у нас была возможность найти и устранить множество проблем. Было много споров, мы получили множество уроков и нового опыта. В результате танк был кардинально переработан по сравнению с первоначальной концепцией».

«Сегодня мы производим целую серию бронетехники и самоходных дальнобойных пушек. Национальный танк Altay занимает среди них свое особое место. Он сильно отличается от прототипа, который был представлен 10 лет назад. Это современный танк, превосходящий многие существующие аналоги и конкурирующий с самыми лучшими их них. Танк Altay создан в синтезе передовых технологий и инноваций», — говорит президент Эрдоган. И все это – по вполне приемлемой цене в пять с половиной миллионов долларов. Дешевле американских «Абрамсов» по $8,2 миллиона и германских «Леопардов» по 6,7 миллиона долларов. И уж куда дешевле французских «Леклерков» с их заоблачной ценой в 10 миллионов евро. Причем примерно с тем же набором боевых характеристик. Которые, по мере их массового производства – а турецкой армии требуется для перевооружения не менее тысячи штук – будут еще и совершенствоваться. Altay, конечно, еще не может называться королем поля боя – но уже сейчас очевидно, что этот «первый блин» турецкого танкостроения не вышел комом. И, в том числе, найдет своего покупателя за границей.