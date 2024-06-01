«Алтай» Эрдогана до самых до окраин турецкий марш
В Турции запущено серийное производство собственного танка Altay. Планируется, что он заменит немецкие Leopard, американские M60 и станет основной боевой техникой Вооруженных сил Республики.
Это знаменательный день для турецкого оборонно-промышленного комплекса. Это знаменательный день для всей Турции. Первый отечественный танк, и сразу – поколения 3+. Во многом – вопреки скептикам и откровенным противникам «Алтая» за границей, которые приложили максимум усилий, чтобы он не появился на свет.
Опытные образцы разрабатывались под дизельный двигатель MTU MT 883 Ka 501 производства Германии, и под германскую же трансмиссию Renk HSWL 295TM. Однако, в 2019 году Берлин ввел эмбарго на поставку оружия, а также военных комплектующих для Турции. И проект пришлось перерабатывать заново, параллельно разрабатывая собственный танковый двигатель серии BATU, а также отечественную трансмиссию, в чем Анкаре оказал огромную помощь Сеул.
И уже в мае 2022 года Турция успешно протестировала первый двигатель этой серии мощностью 1500 л.с. 12-цилиндровый V-образный турбодизель с водяным охлаждением для бронетранспортеров и танков, включая боевые машины проекта Altay. Кто понимает – тот оценит объем проделанной конструкторами и технологами работы.
А заодно, учитывая политическую обстановку и «надежность» западных партнеров, турецкие инженеры разработали и отладили технологию отечественного производства систем, соответствующих современным требованиям и способствующих боеспособности и живучести. Таких, как усовершенствованные системы обнаружения целей, более чувствительная стабилизация системы прицеливания, лазерный дальномер, усиленное бронирование.
На выходе получился не просто Altay, а New Altay. Гендиректор оборонного департамента компании BMC Power Мехмет Карааслан объясняет: «Танк, который мы имеем сегодня, — это уже не тот, старый Altay. Это танк с принципиально новой конфигурацией. За последние годы у нас была возможность найти и устранить множество проблем. Было много споров, мы получили множество уроков и нового опыта. В результате танк был кардинально переработан по сравнению с первоначальной концепцией».
«Сегодня мы производим целую серию бронетехники и самоходных дальнобойных пушек. Национальный танк Altay занимает среди них свое особое место. Он сильно отличается от прототипа, который был представлен 10 лет назад. Это современный танк, превосходящий многие существующие аналоги и конкурирующий с самыми лучшими их них. Танк Altay создан в синтезе передовых технологий и инноваций», — говорит президент Эрдоган.
И все это – по вполне приемлемой цене в пять с половиной миллионов долларов. Дешевле американских «Абрамсов» по $8,2 миллиона и германских «Леопардов» по 6,7 миллиона долларов. И уж куда дешевле французских «Леклерков» с их заоблачной ценой в 10 миллионов евро. Причем примерно с тем же набором боевых характеристик. Которые, по мере их массового производства – а турецкой армии требуется для перевооружения не менее тысячи штук – будут еще и совершенствоваться.
Altay, конечно, еще не может называться королем поля боя – но уже сейчас очевидно, что этот «первый блин» турецкого танкостроения не вышел комом. И, в том числе, найдет своего покупателя за границей.
Так совпало, что почти одновременно с новостями о запуске в серию танка Altay пришло сообщение что Bayraktar TB2 стал первым в истории мировой авиации ударным БПЛА, который успешно выполнил в автономном режиме воздушный маневр «бочка» – полный оборот вокруг собственной оси. Что открывает дорогу для дальнейшего развития в БПЛА возможности защиты от атак ПЗРК, ЗРК и ракет "воздух-воздух".
А в феврале текущего года успешно выполнил свой первый испытательный полет турецкий истребитель пятого поколения KAAN, практически полностью изготовленный на базе турецких технологий.
Не так давно президент Эрдоган сказал, что «оборонная промышленность Турции творит историю». Если в начале 2000-х в Анкаре гадали, продаст ли им Запад те или иные виды вооружения, то теперь турецкую военную высокотехнологическую продукцию закупает 34 страны. Если это не оглушительный успех Анкары – то я уж и не знаю, что тогда вообще успехом назвать.