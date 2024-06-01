Джейхун Наджафов, собкор 1 июня 2024, 23:28

В Баку стартовал самый крупный в регионе Южного Кавказа международный игровой фестиваль «Gamesummit 2024». Как передает haqqin.az, на грандиозном мероприятии в Crystal Hall собрались геймеры, разработчики компьютерных игр, IT-стартапов, представители государственных структур, частных компаний и др. из более, чем 10 стран мира.

Отметим, что фестиваль проходит при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана. На открытии фестиваля 31 мая выступил всемирно известный музыкант Джон Ньюман. Посетители фестиваля примут участие в уникальных интерактивных играх, ознакомятся с разнообразными развлечениями в цифровых технологиях от местных и зарубежных разработчиков. Также в рамках фестиваля проходят соревнования по киберспорту, конкурс «Косплей», танцы и др. Как сообщил haqqin.az глава отдела цифрового развития и креативных индустрий Минкультуры Рашад Азизов, гейм-саммит проводится в рамках новой инициативы Минкультуры, который называется «Уик-энд цифровых креативных индустрий». Это мероприятие имеет цель увеличения количества бизнес субъектов, повышение роли и доли креативных продуктов в ВВП страны. Министерство культуры осуществляет целый ряд мероприятий по поддержке предпринимательства. На выставке-фестивале наряду с азербайджанскими компаниями участвуют сильные игроки сферы игровых индустрий США, Польши, Турции, Туниса, Узбекистана, Марокко и др. Самая разнообразная продукция представлена на более, чем 50 стендах. Как сообщил Рашад Азизов, поставлена амбициозная стратегическая задача - к 2030 году сделать Азербайджан одним из центров цифровых игровых индустрий Европы. Успешному выполнению этой задачи способствует активное участие Азербайджана в мировых интеграционных процессах и в частности в процессе объединения тюркских государств.

По его словам, в рамках фестиваля прошла международная конференция по развитию игровых индустрий: «Это была прекрасная возможность обмена опытом, освоения успешного зарубежного навыка. Каждая игровая студия — это прежде всего стартап. Поэтому на фестивале представлены Министерство цифрового развития и транспорта, Минэкономики и других государственных структур и ведомств. Сегодня разрабатывается дорожная карта развития игровых индустрий в Азербайджане и превращения страны в региональный хаб в этой сфере. Так же в рамках фестиваля состоится глобальный финал конкурса лучших стартапов стран IСESCO. Одновременно пройдет форум молодых предпринимателей исламского мира в Шуше. Азизов отметил, что у игровых креативных индустрий, представляющих собой синергию творчества и бизнеса, колоссальный экономический потенциал. Поэтому важно привлечь интерес к этому сектору наших инвесторов. Государство может страховать эти инвестиции, но вложение капиталов — это миссия частного сектора. Цель - сделать Баку крупным международным хабом цифровых игровых технологий на Южном Кавказе. Это очень большая работа, которая заключается в поддержке государством игроков игровой экосистемы, которые в свою очередь будут работать со студиями, предпринимателями, проводить образовательные программы с талантами в этой сфере.