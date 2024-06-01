Джавад Шабири, автор haqqin.az, Тегеран 1 июня 2024, 23:43

Девять кандидатов официально зарегистрированы для участия во внеочередных выборах президента Ирана с момента начала регистрации в четверг, 30 мая. Окончательный список участников будет опубликован 11 июня. Первое впечатление от начавшегося формироваться лонг-листа претендентов – никаких неожиданностей. Правда, сюрпризом стало появление в нем экс-главы Меджлиса Али Лариджани, клан которого выбили на обочину иранской политической жизни – но, видимо, внутри него приняли решение напомнить о себе, есть, дескать, еще порох в пороховницах.

Что же касается регистрации представителя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили, бывший главный переговорщик по ядерной программе, который два десятилетия назад руководил офисом Хаменеи в течение четырех лет, - то его участие в нынешних выборах было предсказуемо с момента, когда о них было объявлено. Остальные семь человек: экс-глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, два действующих депутата иранского парламента Мохаммад Сабагиан и Аббас Могтадаи, а также четыре экс-парламентария: Мустафа Кавакбиан, Годрат Али Хашемтиан, Махмуд Ахмади Бигаш и Мохаммад Хошчехре – это массовка, заведомые аутсайдеры, так что даже напрягаться, пытаясь запомнить их имена нет необходимости. Во всяком случае, вероятного президента Ирана среди них нет. Реальные же тяжеловесы иранской политики, между которыми и развернется реальная борьба, еще не выставили свои кандидатуры. Видимо, избегая несолидной для них спешки, а главное – поскольку договоренности и торги об их участии/неучастии в выборном процессе еще идут.

Ожидается, что заявят об участии в очередном забеге Багер Галибаф, Махмуд Ахмадинеджад, Али Акбар Салехи, Али Шамхани, Хоссейн Дегхан, Мохаммед Багери, да еще пара не менее известных личностей - вот между ними и развернется «битва титанов», которая во многом и определит расклад сил перед выбором нового верховного лидера. Впрочем, по иранским правилам зарегистрироваться – еще не означает принять участие в выборах. Ведь многое зависит от того, кто из кандидатов пройдет сито Совета стражей конституции, который полномочен не допустить претендента на высший гражданский пост Ирана, не вдаваясь при этом в объяснения, – скажут, дескать, недостоин, и апеллировать не к кому. Потому как – не обсуждается, спросите у Ахмадинеджада или Али Лариджани, которые эту ситуацию на прошедших президентских выборах уже прочувствовали на себе. Регистрация кандидатов в этот раз продлится до 3 июня. С 4 июня кандидатуры неделю будет рассматривать Совет стражей конституции на предмет соответствия квалификации претендента посту президента страны. Окончательный список участников опубликуют 11 июня. Вот тогда и можно будет обстоятельно оценивать шансы тех или иных иранских политиков. Пока же – говорить об этом, как минимум, весьма преждевременно.