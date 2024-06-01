Идущие вместо Раиси: выпад клана Лариджани жребий брошен
Девять кандидатов официально зарегистрированы для участия во внеочередных выборах президента Ирана с момента начала регистрации в четверг, 30 мая. Окончательный список участников будет опубликован 11 июня.
Первое впечатление от начавшегося формироваться лонг-листа претендентов – никаких неожиданностей. Правда, сюрпризом стало появление в нем экс-главы Меджлиса Али Лариджани, клан которого выбили на обочину иранской политической жизни – но, видимо, внутри него приняли решение напомнить о себе, есть, дескать, еще порох в пороховницах.
Что же касается регистрации представителя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили, бывший главный переговорщик по ядерной программе, который два десятилетия назад руководил офисом Хаменеи в течение четырех лет, - то его участие в нынешних выборах было предсказуемо с момента, когда о них было объявлено.
Остальные семь человек: экс-глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, два действующих депутата иранского парламента Мохаммад Сабагиан и Аббас Могтадаи, а также четыре экс-парламентария: Мустафа Кавакбиан, Годрат Али Хашемтиан, Махмуд Ахмади Бигаш и Мохаммад Хошчехре – это массовка, заведомые аутсайдеры, так что даже напрягаться, пытаясь запомнить их имена нет необходимости. Во всяком случае, вероятного президента Ирана среди них нет.
Реальные же тяжеловесы иранской политики, между которыми и развернется реальная борьба, еще не выставили свои кандидатуры. Видимо, избегая несолидной для них спешки, а главное – поскольку договоренности и торги об их участии/неучастии в выборном процессе еще идут.
Ожидается, что заявят об участии в очередном забеге Багер Галибаф, Махмуд Ахмадинеджад, Али Акбар Салехи, Али Шамхани, Хоссейн Дегхан, Мохаммед Багери, да еще пара не менее известных личностей - вот между ними и развернется «битва титанов», которая во многом и определит расклад сил перед выбором нового верховного лидера.
Впрочем, по иранским правилам зарегистрироваться – еще не означает принять участие в выборах. Ведь многое зависит от того, кто из кандидатов пройдет сито Совета стражей конституции, который полномочен не допустить претендента на высший гражданский пост Ирана, не вдаваясь при этом в объяснения, – скажут, дескать, недостоин, и апеллировать не к кому. Потому как – не обсуждается, спросите у Ахмадинеджада или Али Лариджани, которые эту ситуацию на прошедших президентских выборах уже прочувствовали на себе.
Регистрация кандидатов в этот раз продлится до 3 июня. С 4 июня кандидатуры неделю будет рассматривать Совет стражей конституции на предмет соответствия квалификации претендента посту президента страны. Окончательный список участников опубликуют 11 июня. Вот тогда и можно будет обстоятельно оценивать шансы тех или иных иранских политиков. Пока же – говорить об этом, как минимум, весьма преждевременно.
К тому же, пока остается неясным, какую модель канцелярия верховного лидера, где принимаются самые важные и окончательные решения, и деятельность которой полностью окутана тайной, выберет на этот раз.
Закрытую модель, использовавшуюся в 2021 году для избрания Раиси, когда к участию не допустили всех, в чьей лояльности к нынешнему режиму были хоть малейшие сомнения, неважно - обоснованные или же надуманные? Или же, как было раньше, – будет применен принцип «больше кандидатов, хороших и разнообразных»? Это станет ясным через десять дней, после 11 июня.
Так что главное событие года в Иране уже началось, но еще только разворачивается. И куда вывернет – пока совершенно не ясно, уж слишком много неизвестных переменных. Дождемся того, когда появится список всех участников нынешней президентской гонки – и продолжим разговор. А он, уверен, будет весьма интересным.