Премьер Эстонии: «Главное для Украины – вступить в НАТО»

У Запада нет «плана Б» на случай победы России, иначе он перестал бы сосредоточиваться на «плане А», заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Премьер добавила, что страны Запада не должны поддаваться пессимистичному настрою. Победа Украины, по ее мнению, «не только вопрос территорий»: «Если Киев будет принят в НАТО, пусть даже без каких-то территорий, это также будет победой, поскольку в таком случае страна окажется под защитой Североатлантического альянса», - сказала премьер.

Эстония перечисляет на помощь Киеву 1% своего ВВП, добавила Каллас. Она сочла необходимым, чтобы все страны НАТО поступали так же.