Нетаньяху выступит перед американскими конгрессменами

Премьер Израиля принял полученное им приглашение лидеров американского Конгресса выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США, сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Я рад возможности представлять Израиль в обеих палатах Конгресса и рассказать представителям американского народа и всего мира о нашей справедливой войне", - заявил он.

В ведомстве главы кабмина отметили, что "Нетаньяху станет первым в мире лидером, который в четвертый раз выступит в обеих палатах Конгресса".

Источник газеты The Hill отмечает, что выступление, как ожидается, состоится "в ближайшие восемь недель или вскоре после августовских каникул" Конгресса.Ранее Нетаньяху выступал перед американскими законодателями в 1996, 2011 и 2015 годах. По мнению издания, ряд законодателей, поддерживающих Палестину, может бойкотировать премьера.

Напомним, что лидеры американского Конгресса пригласили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США.

Приглашение подписали спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.