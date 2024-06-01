Хуситов не остановить

Хуситы заявили об атаке на авианосец США USS Dwight D. Eisenhower в Красном море второй раз за сутки.

Представитель радикалов Яхья Сариа заявил, что помимо авианосца ракетные и военно-морские силы йеменских ВС атаковали американский эсминец, а также судна MAINA и ABLIANI в Красном море.

Также сообщается об атаке на судно ALORAIQ в Индийском океане. Операции проводилась с использованием крылатых и баллистических ракет, говорится в сообщении.