Хуситов не остановить
Хуситы заявили об атаке на авианосец США USS Dwight D. Eisenhower в Красном море второй раз за сутки.
Представитель радикалов Яхья Сариа заявил, что помимо авианосца ракетные и военно-морские силы йеменских ВС атаковали американский эсминец, а также судна MAINA и ABLIANI в Красном море.
Также сообщается об атаке на судно ALORAIQ в Индийском океане. Операции проводилась с использованием крылатых и баллистических ракет, говорится в сообщении.
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