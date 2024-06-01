Нетаньяху между двух огней
Египет, США и Катар обратились к конфликтующим сторонам с призывом подписать соглашение на принципах, представленных президентом США. Об этом говорится в совместном заявлении трех государств, которое процитировал телеканал Al Hadath.
Три страны, выступающие посредниками на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, призвали стороны конфликта прийти к соглашению по урегулированию в секторе на основах, изложенных в выступлении американского президента Джо Байдена.
По убеждению посредников, эти принципы представляют собой дорожную карту для достижения постоянного прекращения огня в Газе и урегулирования кризиса.
В заявлении отмечается, что высказанные Байденом основы принесут пользу и жителям Газы, и удерживаемым в секторе заложникам.
31 мая Байден призвал Израиль воспользоваться имеющейся возможностью прийти к договоренностям с ХАМАС, а не преследовать "неопределенную цель полной победы". Он представил детали обсуждаемой Израилем и ХАМАС сделки из нескольких этапов, предусматривающей возможность полного прекращения огня.
Между тем два израильских министра от ультраправых партий угрожают развалом коалиции, если Нетаньяху примет план Байдена о завершении войны в секторе Газа.
Министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир скоординировано опубликовали поздно вечером в субботу, 1 июня, каждый свое заявление. Они заявили, что не останутся в правительстве, если "сделка Байдена" будет утверждена.
"Я поговорил с премьер-министром и разъяснил ему, что наша партия не будет частью правительства, которое согласится на предложенную схему и завершит войну без уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников", - написал Смотрич.
"Опубликованная схема означает окончание войны и отказ от уничтожения ХАМАС. Это позорная сделка, означающая победу террора и оборонную угрозу для Израиля. Согласие на подобную сделку будет означать не абсолютную победу, а абсолютное поражение", — сообщил Итамар Бен-Гвир.
На это отреагировал лидер оппозиции Яир Лапид: "Угрозы Бен-Гвира и Смотрича - это пренебрежение национальной безопасностью, пренебрежение судьбой заложников, пренебрежение интересами жителей севера и юга страны. Это худшее и самое развращенное правительство в истории. Для них здесь навсегда будет война, ноль ответственности, ноль контроля над ситуацией, полный провал всего".
Между тем, поступает различная информация о том, что содержится в "сделке Байдена".
Президент США заявил, что речь идет о полном выводе израильских войск из Газы и прекращение войны в обмен на освобождении заложников. В тоже время у Нетаньяху заявляют, что намерены воевать до полного уничтожения ХАМАС.