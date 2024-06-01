Нетаньяху между двух огней

Египет, США и Катар обратились к конфликтующим сторонам с призывом подписать соглашение на принципах, представленных президентом США. Об этом говорится в совместном заявлении трех государств, которое процитировал телеканал Al Hadath.

Три страны, выступающие посредниками на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, призвали стороны конфликта прийти к соглашению по урегулированию в секторе на основах, изложенных в выступлении американского президента Джо Байдена.

По убеждению посредников, эти принципы представляют собой дорожную карту для достижения постоянного прекращения огня в Газе и урегулирования кризиса.

В заявлении отмечается, что высказанные Байденом основы принесут пользу и жителям Газы, и удерживаемым в секторе заложникам.

31 мая Байден призвал Израиль воспользоваться имеющейся возможностью прийти к договоренностям с ХАМАС, а не преследовать "неопределенную цель полной победы". Он представил детали обсуждаемой Израилем и ХАМАС сделки из нескольких этапов, предусматривающей возможность полного прекращения огня.

Между тем два израильских министра от ультраправых партий угрожают развалом коалиции, если Нетаньяху примет план Байдена о завершении войны в секторе Газа.