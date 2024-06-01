Загадочное нападение на турецкого журналиста в США

Корреспондент турецкого телеканала CNN Türk и газеты Hürriyet в США Юнус Паксой подвергся нападению во время прямого эфира в штате Пенсильвания. Он вел репортаж недалеко от особняка, где, как он сообщил, проживают или проживали члены террористической организации FETÖ.

Пока Паксой работал, к нему подъехал автомобиль. Водитель почти сбил журналиста, после чего отъехал и вышел из машины. Он набросился на корреспондента, выбив из его рук камеру и нанеся несколько ударов.

Паксой позже сообщил, что этот человек, сказавший фразу на немецком языке, отнял у него телефон, сбил очки, порвал рубашку и ударил.

На машине нападавшего не было номерных знаков. Журналист сел в свою машину и вызвал полицию. Нападавший сделал фотографии машины Паксоя, после чего уехал. Журналист рассказал прибывшим полицейским о случившемся.

Глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в связи с инцидентом заявил, что соответствующие ведомства республики следят за развитием событий и "без сомнений предпримут все необходимые действия в рамках контактов с американской стороной, чтобы виновные были должным образом наказаны". "Мы продолжим бороться с террористами, враждебно настроенными против Турции, где бы они ни находились", - добавил он.

МИД Турции также прокомментировал инцидент: "Мы осуждаем нападение на вашингтонского корреспондента телеканала CNN Türk Юнуса Паксоя, произошедшее во время его эфира о террористической организации Фетуллаха Гюлена, FETÖ.

Властями США предпринимаются необходимые инициативы для того, чтобы люди, спровоцировавшие и совершившие эту атаку, были привлечены к ответственности перед законом", - говорится в сообщении.